Bundestag ermöglicht längere Verlängerung von Epidemie-Bestimmungen

Berlin: Einschränkungen für die Einreise aus Corona-Risikogebieten können auch nach Ende der epidemischen Lage noch ein Jahr weiter gelten. Das hat der Bundestag in seiner Nachtsitzung beschlossen. Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist es möglich, Einreisebeschränkungen und Quarantäne-Regelungen auch dann noch aufrechtzuerhalten, wenn sich die Infektionslage in Deutschland weiter entspannt hat. AfD, FDP und Linke kritisierten die Regelung. Eine derart massive Einschränkung von Grundrechten sei nicht hinnehmbar, wenn keine epidemische Notlage mehr vorliege, sagte der FDP-Abgeordnete Wieland Schinnenburg. Das sei - so Schinnenburg wörtlich - "das Allerletzte". Für Empörung sorgte zudem, dass die Abstimmung darüber kurzfristig an eine Reform des Stiftungsrechts angehängt wurde, um sie noch in der letzten Sitzungswoche durch den Bundestag zu bringen.

