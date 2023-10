Bundestag erinnert mit Schweigeminute an Opfer in Israel

Berlin: Der Bundestag hat mit einer Schweigeminute der Opfer der Hamas-Angriffe in Israel gedacht. Zuvor hatte Bundestagspräsidentin Bas in ihren Eingangsworten von einem beispiellosen Terror gesprochen. Er sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse sofort beendet werden. Israel hat laut Bas jedes Recht, sich zu verteidigen. Bas forderte die unverzügliche Freilassung aller Geiseln. Deutschland akzeptiere es nicht, wenn solche Taten auf deutschen Straßen gefeiert werden. Deutschland akzeptiere auch keinen Antisemitismus und keine Israel-Feindlichkeit im eigenen Land. An der Bundestagssitzung nimmt auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 13:15 Uhr