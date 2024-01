Bundestag erinnert in Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus

Berlin: Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer und die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert. Als Gastrednerin schilderte die ungarische Holocaust-Überlebende Eva Szepesi eindringlich ihr Leid und das Grauen im Vernichtungslager Auschwitz, aus dem sie als Zwölfjährige von russischen Soldaten befreit wurde. Die 91-Jährige appellierte an alle, zu widersprechen, wenn antisemitische Äußerungen fallen. Wörtlich sagte sie: "Nie wieder ist immer jetzt." Als zweiter Gastredner sagte der Sohn eines polnischen Holocaust-Überlebenden und Sportjournalist Marcel Reif, die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus machten ihm Hoffnung. Er schilderte dann das anhaltende Schweigen seines Vaters, der einer Verschleppung nur knapp entgehen und nicht über seine Erlebnisse sprechen wollte. Das Vermächtnis seines Vaters sei aber ein für ihn prägender Satz gewesen: "Sei ein Mensch."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 12:00 Uhr