Bundestag erinnert an Weltkriegsende vor 80 Jahren

Berlin: Anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren in Europa wird heute an die Millionen Opfer erinnert. Zur Stunde beginnt ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche. Daran nehmen neben hochrangigen Politikern auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing sowie die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Fehrs, teil. Im Anschluss werden Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz an der Neuen Wache in Berlin Kränze niederlegen. Die zentrale Gedenkstunde findet dann am Mittag im Bundestag statt, bei der Steinmeier eine Rede halten wird. Auch in Bayern finden heute vielerorts Gedenkveranstaltungen statt. Der Bayerische Landtag begeht den Festakt in Augsburg. In der dortigen Kongresshalle werden am Nachmittag Landtagspräsidentin Aigner sowie Augsburgs Oberbürgermeisterin Weber sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2025 10:00 Uhr