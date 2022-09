Bundestag erinnert an verstorbenen Michail Gorbatschow

Nachrichtenarchiv - 07.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag beginnt in diesen Minuten die Plenarsitzung. Zum Auftakt will Bundestagspräsidentin Bas des verstorbenen früheren sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow gedenken. Anschließend folgt die Generaldebatte. Die vierstündige Aussprache ist der Höhepunkt der einwöchigen Haushaltsberatungen im Parlament. In diesem Jahr dürfte bei dem traditionellen Schlagabtausch zwischen Koalition und Opposition das jüngste Entlastungspaket eine zentrale Rolle spielen. Die Bundesregierung will das 65-Milliarden-Euro-Paket ohne zusätzliche Schuldenaufnahme umsetzen. Außerdem wird es aller Voraussicht nach um den Streit über die geplante Abschaltung der Atomkraftwerke und die weitere Hilfe für die Ukraine gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 09:00 Uhr