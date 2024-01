Bundestag erinnert an Opfer des Holocaust

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag in einer Gedenkstunde an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert. Bundestagspräsidentin Bas sagte, man erinnere sich an all die sehr unterschiedlichen Menschen, die Opfer der Nazis wurden, und teile den Schmerz der Überlebenden. Die Wunden würden vererbt an die nächsten Generationen. Die Verantwortung für die Taten kann nach den Worten der Bundestagspräsidentin niemals verjähren. Als erste Gast-Rednerin trat die ungarische Holocaust-Überlebende Eva Szepesi auf. Sie schilderte eindringlich, wie sie als Kind ins KZ Auschwitz verschleppt wurde. Die Gedenkstunde des Bundestages findet traditionell rund um den Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar statt.

