Bundestag erinnert an Opfer des Holocaust

Berlin: Der Bundestag erinnert heute Vormittag mit einer Gedenkstunde an die Opfer der Verbrechen der Nationalsozialisten. Sprechen werden unter anderem die Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi, die als Zwölfjährige befreit wurde, und der Sportjournalist Marcel Reif, der Sohn eines Schoah-Überlebenden ist. Die Gedenkstunde des Bundestages findet traditionell rund um den Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar statt. In diesem Jahr fällt die Gedenkstunde wegen der verschobenen Etatberatungen in die Haushaltswoche des Parlaments.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2024 09:15 Uhr