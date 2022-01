Bundestag erinnert an Opfer des Holocaust

Nato und USA lehnen Verzicht auf weitere Ost-Erweiterung ab

Washington: Die Nato und die USA haben auf die Forderungen Russlands nach Garantien für die Sicherheit in Europa geantwortet. In zwei Schreiben lehnen sie eine Zusage ab, keine weiteren Länder im Osten Europas in das Bündnis aufzunehmen. Sie verweisen stattdessen auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie das Recht von Staaten, ihre eigenen Bündnisse zu wählen. Die Nato bietet gleichzeitig Gespräch über die europäische Sicherheit an. Generalsekretär Stoltenberg sagte, Verhandlungsspielraum mit Russland gebe es etwa bei Manövern in Europa oder bei der Rüstungskontrolle. Außerdem schlug er vor, die nach einem Spionage-Streit geschlossenen Vertretungen in Moskau und Brüssel wieder zu öffnen. Russland kündigte an, die Vorschläge zu prüfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 07:00 Uhr