Bundestag erinnert an Kriegsende vor 80 Jahren

Bundestag erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs: In ihrer Rede sagte Bundestagspräsidentin Klöckner, Erinnern allein verhindere Antisemitismus nicht. Und wörtlich: "Während wir das 'Nie wieder' beschwören, passiert das 'Wieder' schon." Zuvor hatten Bundeskanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache Kränze niedergelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 13:15 Uhr