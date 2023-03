Bundestag entscheidet über Wahlrechtsreform

Meldungsarchiv - 17.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag entscheidet heute über die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition. Der SPD-Obmann in der Wahlrechtskommission, Hartmann, stellte in der hitzigen Debatte die entscheidenden Punkte der Reform vor: Die Begrenzung der Abgeordnetenzahl auf 630, Stärkung der Zweitstimme und Beibehaltung der 299 Wahlkreise. Mit der Reform, so Hartmann, werde die Verzerrung zugunsten der CSU und anderer einzelner Gruppierungen beendet. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, nannte den Vorschlag der Ampel einen Akt der Respektlosigkeit gegenüber den Wählern und der Demokratie. Die Ampelkoalition versuche ihre Macht zu zementieren und die Linke aus dem Parlament zu drängen. Für die Grünen verteidigte deren Fraktionsvorsitzende Haßelmann den Gesetzentwurf und erklärte, damit werde das Verhältniswahlrecht gestärkt. Der zur Abstimmung stehende Gesetzentwurf soll dafür sorgen, dass die Zahl der Abgeordneten dauerhaft auf 630 begrenzt wird, hierfür werden Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft. Zudem soll die Grundmandatsregel wegfallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 10:00 Uhr