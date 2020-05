Bundestag entscheidet über Lohnersatz für Eltern

Söder hält an Masken-Pflicht fest

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hält an der Maskenpflicht fest. In der BR-Sendung "jetzt red i" am Abend sagte Söder, es gebe derzeit keine wirksamen Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus außer Masken, Distanzhalten und Hygienemaßnahmen. Das Konzept für Bayern laute daher: Erleichterungen ja, aber immer mit den entsprechenden Auflagen. Laut Söder soll das so bleiben, bis es einen Impfstoff oder ein Medikament gibt. Großveranstaltungen sind nach seinen Worten bis zum 1. September definitiv verboten. Der Ministerpräsident versprach außerdem eine bessere Bezahlung in der Pflege. Auch die Digitalisierung an den Schulen will er verstärkt fördern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 09:00 Uhr