Bundestag entscheidet über Neuregelung zur Sterbehilfe

Koalition berät über neuen Termin für Abstimmung über Heizungsgesetz

Berlin Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP beraten am Vormittag über das weitere Vorgehen beim Heizungsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hatte gestern einem Eilantrag stattgegeben, der verhindern wollte, dass die zweite und dritte Lesung dazu noch in dieser Sitzungswoche stattfindet. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann kann sich nun eine Sondersitzung des Bundestags im Sommer vorstellen. Sie sagte dem Deutschlandfunk, das sei eine Möglichkeit, die das Gericht selbst ins Gespräch gebracht habe. Aber sie wolle dem Gespräch mit ihren Kollegen von SPD und FDP nicht vorgreifen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, forderte die Bundesregierung auf, das Gebäude-Energie-Gesetz auf den Herbst zu verschieben. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wies er darauf hin, dass das Gesetz ja erst zum 1. Januar in Kraft treten soll - deshalb könne man das ohne weiteres im September in einem - Zitat - "ordentlichen Verfahren" machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 09:00 Uhr