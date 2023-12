Bundestag entscheidet über Nachtragshaushalt und Notsituation

Berlin: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds soll der Bundestag heute über einen Nachtragshaushalt entscheiden. Dafür soll für das zu Ende gehende Jahr eine Notsituation festgestellt werden, um die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz ein weiteres Mal umgehen zu können. Aus dem Fonds wurden unter anderem bereits Energiepreisbremsen finanziert. Die Pläne der Ampel-Koalitionäre für den Etat des kommenden Jahres stoßen derweil auf scharfe Kritik - insbesondere was die Kürzungen in der Landwirtschaft angeht. CDU-Chef Merz hat Agrarminister Özdemir aufgefordert, sich für die Bauern einzusetzen. Der Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie der Steuervergünstigungen für Agrardiesel seien ein Schlag in die Magengrube der ländlichen Wirtschaft. Die Branche rechnet mit einer Mehrbelastung von fast einer Milliarde Euro. Bauernverbandspräsident Rukwied hat bereits Proteste angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 07:00 Uhr