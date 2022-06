Bundestag entscheidet über Mindestlohn

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ampel-Koalition will mit ihrer Mehrheit im Bundestag heute einen höheren Mindestlohn beschließen. Laut dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil soll er am 1. Oktober auf 12 Euro steigen. Die Arbeitgeberverbände kritisieren den Plan. Der Präsident der Bundesvereinigung, Dulger, sagte der Welt, die Bundesregierung halte sich nicht an Abmachungen. Bei der Einführung des Mindestlohns 2015 sei vereinbart worden, dass über die weitere Entwicklung allein die Tarifparteien entscheiden sollten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2022 05:00 Uhr