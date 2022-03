Bundestag entscheidet über künftige Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag debattiert zur Stunde über die neuen Corona-Regeln. Neben einem sogenannten "Basisschutz" mit Maskenpflicht etwa in Krankenhäusern und dem Öffentlichen Nahverkehr sollen weitere Schutzmaßnahmen in Hotspots mit hohen Infektionszahlen möglich sein. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete die Regelung als den richtigen Kompromiss. Die Pläne der Ampel-Koalition sind umstritten. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Sorge, sagte, das Gesetz erzeuge Chaos mit Ansage. Nach der Debatte stimmen die Abgeordneten über die neuen Corona-Regeln ab. Am Mittag entscheidet dann noch der Bundesrat darüber.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 10:45 Uhr