Bundestag entscheidet über künftige Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag debattiert zur Stunde über die neuen Corona-Regeln. Neben einem sogenannten "Basisschutz" mit Maskenpflicht etwa in Krankenhäusern und dem Öffentlichen Nahverkehr sollen weitere Schutzmaßnahmen in Hotspots mit hohen Infektionszahlen möglich sein. Die Pläne der Ampel-Koalition sind umstritten - auch bei den Deutschen: Laut dem ARD-DeutschlandTrend für das Morgenmagazin halten es 61 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger für falsch, zum jetzigen Zeitpunkt die Maskenpflicht aufzuheben, ein gutes Drittel findet es richtig. In Bayern gelten die bisherigen Maßnahmen weiter bis zum 2. April - mit Ausnahme der Maskenpflicht in den Grundschulen; das hat die Staatsregierung bereits beschlossen. Gesundheitsminister Holetschek sagte im BR: Für die Zeit danach hoffe er noch auf Nachbesserungen des Infektionsschutzgesetzes.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 09:15 Uhr