Bundestag entscheidet per Hammelsprung über Kohleausstieg

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In diesen Minuten entscheidet der Bundestag über den Kohleausstieg bis 2038 durch einen sogenannten Hammelsprung. Weil bei einer ersten Abstimmung per Handzeichen keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse erkennbar war, müssen die Abgeordneten nun den Saal verlassen und durch Türen wieder hereinkommen, die mit ja, nein und Enthaltung beschriftet sind. Das Gesetz schreibt einen Zeitplan für den schrittweisen Kohleausstieg fest. Davor hatte das Parlament schon Milliardenhilfen für die betroffenen Regionen verabschiedet. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach von einem Generationenprojekt. Durch die beiden Gesetze werde der Kohleausstieg rechtssicher, wirtschaftlich vernünftig und sozialverträglich gestaltet. Scharfe Kritik kam aus der Opposition. So sprach der klimapolitische Sprecher der Linken, Beutin, von einem "Kohleverlängerungsgesetz". Später berät der Bundesrat über beide Gesetze.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 12:15 Uhr