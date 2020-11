Bundestag entfristet Regelungen zur Terrorbekämpfung

Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Abend Regeln zur Terrorismus-Bekämpfung dauerhaft gesetzlich verankert. So müssen Fluggesellschaften, Telekommunikationsanbieter und Finanzdienstleister den Geheimdiensten Auskunft erteilen, wenn es um die Abwehr einer terroristischen Bedrohung geht. Das umfasst etwa die Weitergabe von Handynummern an den Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst oder den Bundesnachrichtendienst. Die Regelung war nach den Anschlägen vom 11. September befristet eingeführt worden. - Außerdem hat der Bundestag neue Vorgaben für Personalausweise verabschiedet: So müssen darin künftig Fingerabdrücke des Inhabers gespeichert werden. Bisher ist das freiwillig. Passbilder müssen ab Mai 2025 digital erstellt und auf sicherem Weg an die Passbehörden gesendet werden. Man kann das Foto aber auch direkt vor Ort machen. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Und die ursprünglich für Mai 2021 angesetzte Volkszählung wird um ein Jahr verschoben. Wegen der Corona-Krise könnte der Zensus nicht wie geplant vorbereitet werden, hieß es zur Begründung. Personal von Bund und Ländern sei für andere Aufgaben abgezogen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 06:00 Uhr