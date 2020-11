Bundestag entfristet Regelungen zur Terrorbekämpfung

Bayern führt Maskenpflicht im Schulunterricht ein - München will Ausnahmegenehmigung

München: Ab kommender Woche gilt an allen bayerischen Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht - und zwar unabhängig vom Corona-Inzidenzwert vor Ort. ur Begründung sagte Kultusminister Piazolo, man wolle eine einheitliche Regelung, um Schüler und Lehrer zu schützen. Trotz Corona sollten Schulen und Kitas in Bayern so lange wie möglich offen bleiben. Je mehr Maske getragen werde, desto länger sei das möglich. Nur im Einzelfall könnten die Gesundheitsämter Ausnahmen anordnen, so Piazolo. Die Stadt München kündigte bereits an, sie wolle Grundschüler von der Maskenpflicht am Platz befreien lassen. Ein Sprecher des Gesundheitsamts sagte dem BR, wegen der infektiologischen Lage an den Grundschulen sei das nicht notwendig. Man gehe davon aus, dass der Freistaat der Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für München zustimmen wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.11.2020 01:00 Uhr