Bundestag ehrt Ex-Präsident Schäuble mit Gedenkminute

Berlin: Der Bundestag hat seinen gestorbenen früheren Präsidenten Schäuble mit einer Gedenkminute geehrt. Bundestagspräsidentin Bas würdigte den CDU-Politiker zum Auftakt der ersten Sitzung des Jahres als "Architekten der Deutschen Einheit". Wörtlich sagte sie: "Es gibt nicht viele, die die Bonner und die Berliner Republik geprägt haben. Wolfgang Schäuble gehört dazu." Er habe in seinen verschiedenen Ämtern immer wieder Weitsicht bewiesen und sei vorangegangen. Im Anschluss erhoben sich die Abgeordneten zu einer Gedenkminute. Das Parlament will Schäuble am 22. Januar mit einem Staatsakt ehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 15:00 Uhr