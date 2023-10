Bundestag diskutiert über neues Mautrecht

Berlin: Der Bundestag hat in dritter Lesung über ein neues Mautrecht beraten. Es sieht vor, die LKW-Maut für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ab Dezember um eine CO2-Komponente zu erweitern. Die Regierungskoalition rechnet mit Mehreinnahmen von über 26 Milliarden Euro. Die Hälfte davon soll zweckgebunden für den Ausbau und die Sanierung der Bundesfernstraßen verwendet werden, die zweite Hälfte soll in den Schienenverkehr gesteckt werden. Die Union kritisiert das neue Mautrecht als reines Abkassieren. Deren verkehrspolitischer Sprecher, Barreis, verwies auf die zu erwartenden Mehrbelastungen für die Unternehmen, aber auch für die Bürger. Im Anschluss will der Bundestag noch weitere verkehrspolitische Projekte verabschieden - etwa das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 10:00 Uhr