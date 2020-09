Bundestag diskutiert über Haushaltsentwurf für 2021

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag hat die mehrtägige Haushaltsdebatte begonnen. Erster Redner ist Bundesfinanzminister Scholz. Er begründet zur Stunde, warum sein Haushaltsentwurf für das nächste Jahr neue Schulden in Höhe von 96 Milliarden Euro vorsieht. Hintergrund sind die enormen Kosten im Zuge der Corona-Pandemie. Scholz sprach von einer riesigen Summe. Zum Auftakt sagte er in seiner Rede, die Bundesregierung müsse viel investieren, um Konjunktur und Wirtschaft zu stabilisieren. Zu erwarten ist, dass die Opposition nicht in allen Punkten mit dem Kurs der Koalition einverstanden ist. Die FDP kritisiert, dass die Bundesregierung an keiner Stelle sparen wolle. Der Staat müsse sich angesichts der schwierigen Finanzlage einschränken. Die Linksfraktion dagegen fordert, dass die Schuldenbremse auch 2022 noch ausgesetzt bleibt. Und die Grünen werden wohl darauf drängen, mehr in den Klimaschutz zu investieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 10:15 Uhr