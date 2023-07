Bundestag diskutiert über Gesetzesentwurf zu Sterbehilfe

Meldungsarchiv - 06.07.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag hat seine Debatte über zwei Entwürfe zum assistierten Suizid beendet. Es folgt eine namentliche Abstimmung, bei der sich die Abgeordneten nicht an ihren Fraktionen orientieren müssen. Dem ersten Vorschlag zufolge soll Sterbehilfe grundsätzlich ermöglicht werden, wenn eine verpflichtende Beratung stattgefunden hat. Die FDP-Abgeordnete Helling-Plahr sagte, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, nachdem jeder selbstbestimmt sterben dürfe, sei wegweisend gewesen. Es müsse für Sterbewillige die Möglichkeit geben, todbringende Medikamente im Bedarfsfall erhalten zu können. Der SPD-Abgeordnete Castellucci verteidigte den zweiten Entwurf, nachdem assistierter Suizid grundsätzlich strafbar und nur in Ausnahmefällen möglich sein soll. Wie selbstbestimmt ein Todeswunsch wirklich sei, sei in vielen Fällen nur schwer festzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 11:00 Uhr