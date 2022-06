Bundestag diskutiert über Etat von Kanzler Scholz

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag hat die Generaldebatte begonnen. Für die Aussprache über den Kanzleretat sind vier Stunden anberaumt. Erster Redner ist CDU-Chef Merz als Oppositionsführer. Er lobte zunächst die Einigung mit der Ampelkoalition auf die Modalitäten für das Sondervermögen für die Bundeswehr. Diese entsprächen voll den Wünschen der CDU. Allerdings habe Deutschland immer noch nicht die versprochenen Waffen an die Ukraine geliefert. An die Adresse von Bundeskanzler Scholz sagte Merz wörtlich: "Sie reden zwar in letzter Zeit mehr, aber Sie sagen weiter nichts." Anschließend will Bundeskanzler Scholz eine rund 30-minütige Rede halten. Danach kommen die Fraktionsvorsitzenden zu Wort. Die Bundesregierung will fast 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Insgesamt sieht der Haushalt 496 Milliarden Euro vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 09:15 Uhr