Bundestag diskutiert über den Entwurf zum Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 15.06.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach der Einigung von SPD, Grünen und FDP auf einen Kompromiss zum sogenannten Heizungsgesetz wird der ursprüngliche Entwurf zur Stunde erstmals im Bundestag debattiert. Zu Beginn betonte Wirtschaftsminister Habeck, dass der Kern des Gesetzes - die Dekarbonisierung der Wärme - trotz der Änderungen bleibe. Aber man verzahne jetzt die kommunale Wärmeplanung mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz. Damit löse man auch ein zweites Problem, indem es zu einem gestuften Einstieg in das Heizungsgesetz komme. CDU-Fraktionsvize Spahn sprach im Anschluss von einem Gesetz für die Tonne und einer Zumutung für den Bundestag. Das gesamte Verfahren sei verkorkst. Habeck habe am Morgen im Interview ja selbst zugegeben, dass es noch keine konkreten Zahlen, Summen und Daten in dem Kompromisspapier gebe. Das Gesetz, das nach dem Willen der Ampel noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll, geht nach der Debatte in die Ausschüsse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2023 10:15 Uhr