Bundestag diskutiert kontrovers über Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels

Berlin: Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Migrationspolitik sind in einer Aktuellen Stunde im Bundestag unterschiedlich bewertet worden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Dieser reiche aber nicht aus, um die Herausforderungen zu bewältigen. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Curio, bezeichnete die Beschlüsse als Augenwischerei. Es sei nichts anderes vereinbart worden, als dass noch mehr Geld in die "Massenmigration" fließen solle. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef, Wiese, verteidigte die Beschlüsse. Wie er sagte, gibt es "nicht den einen Schalter" um das Problem zu lösen. Entscheidend für die Integration von Zuwanderern sei, diese so früh wie möglich in Arbeit zu bringen. Die Grünen-Abgeordnete Kaddor mahnte, es dürfe nicht vergessen werden, dass es um Menschen gehe, die um ihr Leben fürchteten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 17:00 Uhr