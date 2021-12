Bundestag diskutiert Impfpflicht für Klinik-Personal

Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät am Mittag über die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes: Dabei geht es vor allem um die Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Wer dort arbeitet, soll sich künftig impfen lassen müssen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht soll demnach ab März 2022 auch für Beschäftigte in Arztpraxen, bei Rettungsgdiensten oder in Entbindungseinrichtungen gelten. Die Pläne der Ampel-Parteien sehen außerdem vor, dass Impfungen künftig auch von Zahnärzten, Apothekern oder Tierärzten durchgeführt werden können. Zudem sollen die Länder die Möglichkeit bekommen, in Hotspots noch schärfere Corona-Regeln wie etwa Restaurantschließungen durchzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 06:00 Uhr