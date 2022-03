Bundestag diskutiert fünf Gesetzesvorschläge für und gegen eine Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag über fünf verschiedene Gesetzesvorhaben zum Thema Corona-Impfpflicht debattiert. Gesundheitsminister Lauterbach sagte, er unterstütze eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, weil nur eine hohe Impfquote das Gesundheitssystem sicher vor eine Überlastung im Herbst schütze. Zwei Entwürfe für die Impfpflicht - einer ab 18 einer ab 50 Jahren - sind fraktionsübergreifend. Der Vorschlag der Union sieht eine Impfpflicht nur dann vor, wenn es die pandemische Lage erfordert und wenn vorher ein Impfregister existiert. Gegen eine Impfpflicht sind Teile der FDP und geschlossen die AfD. Sie argumentiert, jedwede Impfpflicht greife unzulässig in die Unversehrtheit, sowie Glaubens- und Gewissensfreiheit ein. Für die Grünen sagte Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt, es dürfe nicht länger eine Minderzeit in Deutschland diktieren, wie eine Mehrheit lebt. An Impfkritiker in den eigenen Reihen sagte sie, auch für die werde es mit Impfpflicht einfacher. Denn dann gebe es eine Anweisung, und dann müsse man es machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 12:45 Uhr