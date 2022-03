Bundestag disktutiert über Modell zur Impfpflicht

Selenskyj verlangt mehr Hilfe von Deutschland

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat von Deutschland mehr Hilfe gefordert. Er wurde am Vormittag per Video in den Bundestag geschaltet. Seine Rede begann verspätet, weil es in Kiew einen Anschlag in unmittelbarer Nähe gegeben habe, so Parlaments-Vizepräsidentin Göring-Eckardt. Selenskyj sagte, wieder gehe eine Mauer durch Europa und an Bundeskanzler Scholz gewandt bat er wörtlich: "Zerstören Sie diese Mauer." Der ukrainische Präsident betonte, in seinem Land seien Zivilisten und Soldaten wahllos Ziel russischer Angriffe. Städte wie Charkiw und Tschernihiw, die bereits im Zweiten Weltkrieg Zerstörung erlebt hätten, würden nun aufs Neue zerstört. Selenskyj kritisierte, dass er lange vergeblich um Hilfe gebeten und sein Wunsch nach einem Nato-Beitritt der Ukraine keinen Erfolg gehabt habe. Nach der Rede gab es keine Aussprache im Bundestag. Ein entsprechender Antrag der Union wurde mit den Stimmen der Ampelkoalition abgelehnt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 12:00 Uhr