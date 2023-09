Bundestag debattiert zum ersten Mal über die Krankenhausstrukturreform

Berlin: Der Bundestag debattiert zur Stunde in erster Lesung über die geplante Krankenhausstrukturreform der Ampel-Koalition. Sie sieht unter anderem Transparenzregelungen vor: So sollen nach der Vorstellung von Gesundheitsminister Lauterbach künftig Daten zur Behandlungsqualität der einzelnen Häuser veröffentlicht werden. Lauterbach beschuldigte in seiner Rede zudem die Länder, in den letzten Jahren nicht genügend investiert zu haben, so dass viele Kliniken nun vor Finanzierungsproblemen stehen. Der Bund habe seine Verpflichtungen erfüllt, so Lauterbach. Später steht im Parlament unter anderem ein Gesetzentwurf zur Energieeffizienz auf der Tagesordnung. Bund und Länder sollen verpflichtet werden, Energiesparmaßnahmen zu ergreifen. Zudem geht es um die Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Wegen der Corona-Pandemie gilt bisher ein ermäßigter Satz von sieben Prozent. Ende 2023 soll die Erleichterung wegfallen, die Union will sie beibehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 12:15 Uhr