Bundestag debattiert zentrale Teile vom Corona-Konjunkturpaket

Heil will Arbeitsschutzregeln in der Fleischindustrie verschärfen

Berlin: Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen will Bundesarbeitsminister Heil Arbeitsschutzregeln zügig verschärfen. Noch vor dem Sommer will er ein entsprechendes Gesetz vorlegen, so der SPD-Politiker gestern Abend in einem ARD-extra. Der Entwurf sieht die digitale Erfassung der Arbeitszeit, ein Verbot von Werkverträgen und schärfere Kontrollen vor. Die Berichte aus dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nannte Heil schockierend. Bis jetzt wurden dort mehr als 730 Infizierte registriert. Die Verbraucherschutzministerin von Nordrhein-Westfalen, Heinen-Esser, kündigte eine Bundesratsinitiative gegen Dumpingpreise beim Fleisch an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 06:00 Uhr