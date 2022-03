Bundestag debattiert über Wirtschafts-, Gesundheits- und Innenpolitik

ISS-Außeneinsatz endet trotz Pannen erfolgreich

Houston: Trotz einer Panne haben der deutsche Astronaut Maurer und sein amerikanischer Kollege ihren Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS erfolgreich abschließen können. Nach knapp sieben Stunden kehrten sie am Abend unserer Zeit in die Raumkapsel zurück. Sie hatten unter anderem Kabel für die europäische Forschungsplattform Bartolomeo verlegt, eine Außenkamera ausgetauscht und das Kühlsystem der ISS repariert. Während des Einsatzes war Maurers Helmkamera lose geworden und musste provisorisch mit einem Stück Draht befestigt werden. Später verhedderte sich der 52-Jährige in seinen Sicherheitskabeln. Zurück in der Raumstation wurde Wasser in seinem Helm festgestellt. Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa hat Maurer aber alle Zwischenfälle unbeschadet überstanden.

