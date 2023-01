Bundestag debattiert über Wahlrechtsreform

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundestagsdebatte um eine Änderung des Wahlrechts hat die Union den Entwurf der Ampel-Koalition kritisiert. Einigkeit herrscht zwar darin, die Zahl der Sitze im Bundestag auf die im Grundgesetz genannte Regelgröße von 598 zu begrenzen. Umstritten ist allerdings, wie das gelingen kann. So lehnte der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling die geplante Abschaffung der Überhangs- und Ausgleichsmandate ab. Es sei nicht verständlich, warum ein siegreicher Direktkandidat nicht in den Bundestag einziehen soll, nur weil ein Wahlkreissieger in einem anderen Wahlkreis prozentual mehr Stimmen erhalten hat. Demgegenüber argumentierte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, die geplante Reform sei fair und gerecht und würde keine Partei bevorteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 16:00 Uhr