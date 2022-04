Bundestag debattiert über Waffenlieferungen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag läuft seit 9 Uhr die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine. Zum Auftakt sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, der russische Angriffskrieg in der Ukraine zerstöre die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Selbstbestimmung in Europa. Sie forderte Russland auf, die Angriffe sofort zu beenden. Zugleich betonte Haßelmann das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung und sicherte Kiew die Unterstützung Deutschlands zu. - Die Fraktionen der Ampel-Koalition und die Unionsfraktion haben sich auf einen gemeinsamen Antrag verständigt. Darin ist unter anderem die Lieferung von Flugabwehrpanzern vom Typ Gepard geplant. Über den Antrag wird namentlich abgestimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2022 09:15 Uhr