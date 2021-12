Bundestag debattiert über Verlängerung der Corona-Hilfen

Nachrichtenarchiv - 09.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag ist zu seiner ersten Sitzung nach dem Antritt der neuen Ampel-Regierung zusammengekommen. In erster Lesung wird unter anderem über die Corona-Hilfen für Unternehmen beraten. SPD, Grüne und FDP wollen die Hilfen um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängern. Der FDP-Haushaltsexperte Fricke erkärte, dieser Schritt sei wichtig - er werde aber nicht ad infinitum verlängert, also unendlich. Zudem steht im Bundestag noch die Besetzung des Vizepräsidenten-Postens an: Da die bisherhige Amtsinhaberin Roth den Posten der Kulturstaatsministerin übernimmt, soll die bisherige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, den Stellvertreterposten bekommen. Ihre Wahl gilt als sicher. Für die AfD tritt erneut der Abgeordnete Kaufmann als Vizepräsidentenkandidat an. Nach seinem Scheitern im Oktober wird auch dieses Mal damit gerechnet, dass er keine Mehrheit bekommt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.12.2021 09:45 Uhr