Bundestag debattiert über umstrittenes Heizungsgesetz

Berlin: Der Bundestag debattiert derzeit über das modifizierte Gebäudeenergiegesetz. Zum Auftakt sagte die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge, die Koalitionspartner hätten sehr hart um das Gesetz gerungen. Dabei habe man es auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht leicht gemacht. Dröge bedauert das und erklärte, in Zukunft solle so etwas nicht wieder geschehen. Am Ende sei aber eine gute Lösung gefunden worden; das Heizungsgesetz gebe den Menschen und den Betrieben jetzt Planungssicherheit. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt äußerte sich empört darüber, dass das Gesetz im Bundestag nicht beraten wird, sondern gleich zur Verabschiedung vorgelegt werde. Das Heizungsgesetz sei der Gipfel der Respektlosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die Menschen hätten schlichtweg Angst, dass sie sich eine neue Heizung nach den neuen Regelungen nicht leisten könnten. Das Gesetz sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Regeln sollen erst einmal nur für Neubaugebiete gelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2023 13:15 Uhr