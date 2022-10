Bundestag debattiert über Sondertopf für Gaspreisbremse

Trauerstaatsakt für Barbara Stamm hat begonnen

Würzburg: Für die verstorbene, langjährige Landtagspräsidentin Stamm findet zur Stunde ein Trauerstaatsakt statt. Mehrere hundert langjährige Wegbegleiter aus Politik und Gesellschaft nehmen an dem Requiem im Kiliansdom teil, unter ihnen der bayerische Ministerpräsident Söder, Landtagspräsidentin Aigner und die früheren Ministerpräsidenten Stoiber und Beckstein. Bischof Jung sagte, Stamms Engagement habe dazu beigetragen, die Solidarität in der Gesellschaft zu verstärken und das soziale Netz zu verdichten. Klein beigegeben habe die CSU-Politikerin so gut wie nie, wenn sie von der Richtigkeit ihres Anliegens überzeugt gewesen sei. Bereits am Vormittag hatten Bürger die Gelegenheit, sich von Stamm zu verabschieden. Etwa 800 Menschen kamen dazu nach Angaben des Bistums in den Würzburger Dom. Barbara Stamm ist am Mittwoch vergangener Woche nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben.

