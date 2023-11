Bundestag debattiert über Schutz jüdischen Lebens

Berlin: Der Bundestag debattiert zur Stunde über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Anlass ist der 85. Jahrestag der Pogrome vom 9. November 1938. Bundesinnenministerin Faeser sagte als erste Rednerin, niemals dürfe sich wiederholen, was Deutschland und Deutsche getan haben. "Nie wieder ist jetzt", so Faeser wörtlich. Daher dürfe man nicht wegschauen, wenn Juden angegriffen und ermordet werden, erklärte sie mit Blick auf die Angriffe der Hamas in Israel am 7. Oktober. Die SPD-Politikerin beklagte, dass der Terror der Hamas noch am selben Tag auf unseren Straßen gefeiert wurde und dass Jüdinnen und Juden seither auch in Deutschland zum Ziel von Beleidigungen und Übergriffen werden. Es beschäme sie und breche ihr das Herz, dass selbst jüdische Kinder hierzulande Angst haben müssten, zur Kita und in die Schule zu gehen. Grünen-Bundesminister Özdemir rief die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die mit den Menschen in Gaza leiden, dazu auf, sich nicht vor den Karren von Terrororganisationen wie der Hamas spannen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 10:00 Uhr