Bundestag debattiert über russische Desinformationskampagne und mögliche AfD-Verbindungen

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich am Nachmittag mit einer russischen Desinformationskampagne und möglichen Verbindungen zur AfD. Die Ampel-Fraktionen hatten eine Aktuelle Stunde beantragt, um - Zitat - "mögliche Verstrickungen und Kooperationen von Mitgliedern der AfD-Fraktion mit autoritären Regimen" aufzuklären. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten und Europawahl-Kandidaten Bystron. Er soll laut Medienberichten Geld aus Russland erhalten haben, bestreitet das aber. Die AfD-Parteispitze steht hinter ihm. - In Münster hat am Morgen das Oberverwaltungsgericht die Verhandlung über die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall wieder aufgenommen. Sie war zuletzt ohne Urteil vertagt worden. Die AfD-Anwälte hatten durch zahlreiche Anträge und zusätzliche Zeugenanhörungen die Verhandlung in die Länge gezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 09:15 Uhr