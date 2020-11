Bundestag debattiert über Novelle des Infektionsschutzgesetzes

Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat mit seinen Beratungen über eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes begonnen. Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete die Pandemie als echte Mammutaufgabe. Niemand wisse, was sie noch bringe, das verunsichere viele Menschen. Corona sei für die Gesellschaft zu einem echten Charaktertest geworden. Wörtlich sagte er: "Ob wir den Test bestehen, liegt an uns". Die Neuauflage des Gesetzes soll unter anderem ermöglichen, dass das Infektionsgeschehen besser verfolgt werden kann. Zudem soll es neue Regeln beim Verdienstausfall geben. Wenn Dienstreisen in Risikogebiete verzichtbar seien, gebe es keinen Anspruch auf Geld, so Spahn. Das Mitspracherecht von Bundesrat und Bundestag sieht der CDU-Politiker gewahrt. Sollte das Parlament die pandemische Lage für beendet erklären, endeten auch alle Verordnungen. Der AfD-Politiker Spangenberg kritisierte, die geplanten Regelungen griffen zu weit in die Grundrechte der Menschen ein. Vielmehr müsse der wirtschaftliche Kollaps verhindert und der Fokus auf die Menschen gerichtet werden, die tatsächlich gefährdet seien. Stattdessen würden Einrichtungen mit Hygienekonzepten geschlossen. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Freien bezeichnete Spangenberg als -. so wörtlich "aberwitzig."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.11.2020 09:45 Uhr