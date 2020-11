Bundestag debattiert über neues Infektionsschutzgesetz

Biden will sich noch heute mit einer Rede an die Nation wenden

Washington: Bei der US-Präsidentschaftswahl wird ein Sieg Joe Bidens immer wahrscheinlicher. Kurz vor Ende der Auszählung in Pennsylvania und Georgia liegt der Demokrat in beiden wichtigen Bundesstaaten vorne. Allerdings rechnen die Behörden in Georgia damit, dass der Ausgang so knapp wird, dass eventuell noch einmal ausgezählt wird. Auch in Nevada und Arizona hat Biden einen Vorsprung. Laut seinem Wahlkampfteam will sich der 77-Jährige heute erneut in einer Ansprache an die Bevölkerung wenden. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, bezeichnete ihn bereits als gewählten Präsidenten. Der republikanische Senator Romney kritisierte Amtsinhaber Trump scharf für dessen Betrugsvorwürfe. Dem Präsidenten stehe es zwar zu, rechtliche Schritte zu ergreifen. Er habe aber Unrecht, wenn er behaupte, dass die Wahl gefälscht, fehlerhaft und gestohlen war, so Romney.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 20:00 Uhr