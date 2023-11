Bundestag debattiert über neuen Wahlkreis in Bayern

Berlin: Der Bundestag hat am Abend über den Zuschnitt der Bundestagswahlkreise in Bayern diskutiert. Hintergrund ist, dass der Freistaat wegen der Bevölkerungsentwicklung einen Wahlkreis von Sachsen-Anhalt erhalten könnte. Der CSU-Abgeordnete Hoffmann bemängelte, durch die Pläne der Ampel-Koalition werde der Landkreis Augsburg auf drei unterschiedliche Wahlkreise aufgeteilt. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Hartmann, bot den Unionsparteien daraufhin neue Verhandlungen an, um der Reform eine breite Mehrheit zu sichern. Bei AfD und Linken sorgt der Wahlkreiswechsel von Sachsen-Anhalt nach Bayern grundsätzlich für Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 07:00 Uhr