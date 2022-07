Bundestag debattiert über Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Nachrichtenarchiv - 08.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag hat die Aussprache zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens begonnen. Der Grünen-Außenpolitiker Tobias Lindner sprach von einer sich dramatisch verändernden Sicherheitslage in Europa. Daher bedeuteten die Beitritte einen Zugewinn an Stärke und Zusammenhalt für das gesamte Bündnis. CDU-Politiker Wadepuhl sagte, man dulde es nicht, dass zwei Ostseepartner bedrängt, bedroht und erpresst werden - dies sei ein wichtiges Signal an Russland. Verteidigungsministerin Lambrecht zufolge erreicht Putin nun das Gegenteil von dem, was er sich erhofft habe. Die Demokraten rückten zusammen, der Westen werde stärker, nicht schwächer, so die SPD-Ministerin. AfD-Politiker Gauland sagte, seine Partei akzeptiere den Wunsch Finnlands und Schwedens, jedoch nicht mit überschäumender Freude. FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sagte, der Kurswechsel der beiden bislang neutralen Staaten sei kaum zu überschätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 10:00 Uhr