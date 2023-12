Bundestag debattiert über Nachtragshaushalt

Berlin: Der Bundestag wird heute den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beraten. Mit dem Etat will die Ampel-Koalition erneut die Schuldenbremse aussetzen. Sie begründet das mit einer Notlage durch die hohen Energiepreise Anfang des Jahres und die Kosten für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. So sollen Kredite über rund 45 Milliarden Euro nachträglich abgesichert werden. Das Geld ist zum größten Teil schon für die Energiepreisbremsen ausgegeben worden. Seit dem Karlsruher Haushaltsurteil ist aber klar, dass die Mittel regulär im Haushalt verbucht werden müssen und nicht als Sondervermögen behandelt werden dürfen. Gestrichen wurde im Etat 2023 die geplante Aktienrente. Damit spart die Regierung in diesem Jahr zehn Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 06:00 Uhr