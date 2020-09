Bundestag debattiert über Moria

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Flüchtlingsdramas im abgebrannten griechischen Lager Moria hat Bundesentwicklungsminister Müller erneut zu europäischer Solidarität aufgerufen. Müller sagte der "Passauer Neuen Presse", die dramatischen Ereignisse in Moria müssten ein Weckruf sein, um endlich zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik in Europa zu kommen. Die Menschen dort seien keine Flüchtlinge Griechenlands, es seien Europas Flüchtlinge. Deutschland und Frankreich hatten sich gestern bereit erklärt, einige der etwa 400 Minderjährigen aus dem zerstörten Lager Moria aufzunehmen. Griechenlands Regierungschef Mitsotakis bedankte sich dafür. Man werde alles unternehmen, diese Krise auf menschliche Weise anzugehen. - Der Bundestag befasst sich heute Mittag auf Antrag der Linksfraktion mit den Folgen des Großbrandes in dem Flüchtlingslager.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 06:00 Uhr