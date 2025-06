Bundestag debattiert über Migrationskurs der Regierung

Bundesregierung verteidigt geplante Aussetzung von Familiennachzug: Innenminister Dobrindt sagte bei der ersten Lesung des entsprechenden Gesetzes in Bundestag, Ziel sei es, die illegale Migration einzudämmen. Dabei käme es auf die Summe vieler Einzelmaßnahmen an. Grüne und Linke lehnten das Vorhaben an. Der AfD geht das Gesetz nicht weit genug. Der Entwurf sieht vor, den Familiennachzug für nicht anerkannte Asylbewerber für zwei Jahre zu pausieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 12:45 Uhr