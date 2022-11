Bundestag debattiert über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat über längere Laufzeiten für die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke debattiert. Für die Opposition hielt die CDU-Abgeordnete Klöckner der Bundesregierung energiepolitische Blauäugigkeit vor. Man könne nicht davon ausgehen, dass sich die Probleme bei der Versorgung am 15. April nächsten Jahres einfach erledigt haben werden. Deshalb seien eine längere Laufzeit bis Ende nächsten Jahres und die Beschaffung neuer Brennelemente sinnvoll. Dem widersprach für die Bundesregierung die SPD-Abgeordnete Scheer. Sie verteidigte das Vorhaben der Koalition, die Laufzeit der Atomreaktoren nur bis zum 15. April zu verlängern. Die guten Gründe gegen Atomenergie hätten sich nicht geändert, was die Union unter den Teppich kehren wolle. Am Ende der laufenden Debatte wird namentlich über die Anträge von Regierung und Opposition abgestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 11:00 Uhr