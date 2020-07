Bundestag debattiert über Kohleausstieg

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag über den geplanten Kohleausstieg beraten. Die Abgeordneten stimmen über zwei zentrale Gesetze ab. Zum einen geht es um einen konkreten Fahrplan für den Austieg aus der klimaschädlichen Kohlestromversorgung bis spätestens 2038. Zum anderen will der Bundestag Hilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro für die betroffenen Regionen beschließen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, durch die beiden Gesetze werde der Kohleausstieg rechtssicher, wirtschaftlich vernünftig und sozialverträglich gestaltet. Es sei ein historisches Generationenprojekt. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla kritisierte die Politik als verantwortungslos gegenüber der ansässigen Bevölkerung. Die Bundesregierung habe in den Regionen noch keinen einzigen neuen Arbeitsplatz geschaffen. Grünen und Linken geht der Ausstieg nicht schnell genug. Das Gesetz sei vielmehr ein "Kohleverlängerungsgesetz", so der klimapolitische Sprecher der Linken, Beutin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 10:00 Uhr