Bundestag debattiert über Klimaschutzziele

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag über mehr Schutz für Umwelt und Klima debattiert. Auslöser ist der aktuelle Klimaschutzbericht. Dieser zeigt, dass die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland schneller sinken als gedacht. Bundesumweltministerin Schulze forderte daraufhin eine Anhebung der europäischen Klimaziele. Gegenüber 1990 soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden. Erreicht werden soll das unter anderem durch den Ausbau von Öko-Strom in Deutschland. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sieht dagegen den Schutz des Waldes im Vordergrund. Für die CDU-Politikerin ist eine nachhaltige Bewirtschaftung unabdingbar für das Erfüllen der Ziele. Ein anderes Thema im Bundestag ist am Abend die geplante Änderung des Batteriegesetzes. Der Bund will die Rücknahme von alten oder kaputten Batterien neu regeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.09.2020 10:45 Uhr