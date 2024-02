Bundestag debattiert über Hilfen für die Ukraine

Berlin: Der Bundestag entscheidet heute über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Auf dem Tisch liegen zwei Vorschläge. CDU und CSU verlangen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Das lehnt der Kanzler bisher ab. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann hat angekündigt, diesen Antrag trotzdem zu unterstützen. In der Bayern-2-Radiowelt machte sie aber klar, dass sie auch für den Koalitionsantrag stimmt. Es sei kein "entweder-oder" sondern ein "sowohl-als-auch", so Strack-Zimmermann. Die Koalition beantragt allgemein, die Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine massiv aufzustocken. Nach Ansicht des Grünen-Verteidigungsexperten Hofreiter wäre die Taurus-Lieferung auch dann möglich. Hofreiter sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, im Antrag würden präzise weitreichende Waffen erwähnt. In Deutschland sei das "insbesondere der Taurus", so Hofreiter wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 08:00 Uhr